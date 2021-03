Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Diebe stahlen Räder

Zeugen gesucht

Moers (ots)

In der Zeit von Dienstag, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 07.00 Uhr, schlugen Diebe bei einem Autohändler an der Straße Am Jostenhof zu.

Sie stellten fünf Neufahrzeug auf Steine und entwendeten die Räder. Zusätzlich beschädigten die Unbekannten die Scheiben der Autos.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

