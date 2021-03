Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Dach brannte

Schermbeck (ots)

Am Freitagmittag geriet gegen 11.25 Uhr an der Overbecker Straße der Dachstuhl eines Hauses in Brand.

Eine 83-jährige Hausbewohnerin konnte das Objekt unverletzt verlassen.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, der einen erheblichen Schaden am Haus verursachte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell