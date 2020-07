Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto-Einbrecher überrascht

Schalksmühle (ots)

Ein Pkw-Führer hörte heute am frühen Morgen Geräusche vor seinem Haus Unterm Eichholz. Als er um 3.25 Uhr aus dem Fenster blickte, sah er, wie ein Unbekannter die Fensterscheibe seines Pkws aufhebelte. Der Geschädigte konnte den Einbrecher verscheuchen, bevor in den Wagen gelangte. Wie sich allerdings herausstellte, hatte der Täter auch bereits bei dem Dienstwagen des Geschädigten zugeschlagen. Auch dort hebelte er eine Scheibe heraus, so dass er in den Pkw greifen und einen schwarzen Lenovo-Laptop herausziehen konnte. Die schlanke, männliche Person ist etwa 170 - 175 cm. Zudem trug die Person eine dunkle Jeans und eine schwarze Kapuzenjacke. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei in Halver bittet um Hinweise unter Telefon 02353/9199-0.

