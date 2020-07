Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Cannabis-Plantage mit 50 Pflanzen stillgelegt

Iserlohn (ots)

Polizeibeamte vollstreckten heute Morgen einen Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts des Anbaus von Betäubungsmitteln. In einem Wohnhaus an der Danziger Straße fanden die Ermittler 50 Cannabis-Pflanzen (Foto). Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Der mutmaßliche Betreiber der Anlage, ein 31-jähriger Iserlohner, wurde festgenommen. Er wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

