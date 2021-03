Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Motorradfahrer (21/1830) 20.03.2021, 14:50 Uhr

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer und einer geschätzten Gesamtschadenshöhe von ca. 2000 Euro kam es am Samstagnachmittag, um 14:50 Uhr, in der Tullastraße in Speyer. Auf Höhe eines Supermarktes wollte die 38-jährige PKW-Fahrerin aus Speyer nach links abbiegen, um auf den Parkplatz einzufahren. Der dahinter befindliche 54- jähre Motorradfahrer aus Speyer übersah den Abbiegevorgang und wollte die Ford-Fahrerin von links überholen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Verkehrsunfallbeteiligten. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden. Er trug leichte Prellungen an der Schulter davon. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich.

