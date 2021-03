Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beifahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt (21/1212) 20.03.2021, 11:20 Uhr

Speyer (ots)

Am 20.03.2021 gegen 11:20 Uhr kam es an der Kreuzung Schifferstadter Straße/ Waldseer Straße in Speyer zu einem Auffahrunfall mit einem leicht verletzten 64- jährigen Beifahrer aus Böhl-Iggelheim. Aufgrund einer rot anzeigenden Lichtzeichenanlage kam es in der Schifferstadter Straße zu einem Rückstau. Als die 59-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ein dahinter befindlicher 40-jähriger VW-Fahrer dem Audi auf. Der Beifahrer des Audis wurde mit leichten Verletzungen an der Halswirbelsäule in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.000EUR.

