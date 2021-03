Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Unfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes

Voerde (ots)

Eine 84-jährige Frau aus Voerde ist am Dienstag gegen 16.05 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf der Friedrichsfelder Straße schwer verletzt worden. Eine 19-jährige PKW-Führerin aus Voerde parkte ihr Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 84-jährigen Frau, die mit ihrem Rollator unterwegs war. Die 84-Jährige verletzte sich dabei so schwer, dass ein Rettungswagen die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen musste.

