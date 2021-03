Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Landkreis Konstanz) Brand einer Lagerhalle in der Eugen-Schädler-Straße (23.03.2021)

Engen, Landkreis Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags ist es zum Vollbrand einer Lagerhalle und zu einem Feuerwehreinsatz in der Eugen-Schädler-Straße gekommen. Ein Anwohner wurde gegen 04 Uhr durch wahrnehmbaren Rauchgeruch auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Aus bislang noch nicht bekannter Ursache war eine etwa 30 x 10 Meter große Halle auf dem "Schädler-Areal" in Brand geraten, der sich zu einem Vollbrand der Lagerhalle ausgeweitet hatte. Die Löscharbeiten durch die mit mehreren Fahrzeugen eingetroffene Feuerwehr Engen dauern derzeit noch an. Vorsorglich wurden benachbarte Hallen geräumt, in welchen vorwiegend diverse Fahrzeuge untergestellt waren. Personen sind bislang nicht zu Schaden gekommen. Zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor.

