Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen, Lkrs. VS) Flex löst Feueralarm aus 22.3.21, 15 Uhr

Furtwangen (ots)

Bei Arbeiten mit einer Flex ist am Montagnachmittag am Kirchberg ein Brandalarm ausgelöst worden. Ursache war eine starke Staub- und Rauchbildung, die der Trennschleifer entwickelte und in dem Altenheim dadurch zwei Rauchmelder ansprechen ließ. Die Feuerwehr Furtwangen rückte mit 21 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen aus. Nachdem die Staubwolke verzogen war, konnten die Brandmelder wieder scharf gestellt werden.

