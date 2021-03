Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. Rottweil) Schulfassade mit Flaschen beworfen

Oberndorf (ots)

Stark beschädigt wurde am vergangenen Wochenende die Außenfassade der Grundschule Lindenhof von Teilnehmern eines Trinkgelages. Wie die Polizei am Montag feststellte, steckten Bierflaschen in der frisch gedämmten Fassadenwand. Spuren deuten darauf hin, dass offenbar ein Treffen mehrerer Personen dort stattgefunden hat und dabei mutwillig Bierflaschen gegen die Fassade geworfen wurden. Die genaue Schadenshöhe, die durch die mutwillige Beschädigung entstanden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei geht aber davon aus, dass sie im vierstelligen Bereich liegt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Oberndorf unter 07423 81010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell