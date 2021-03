Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar) Telefonbetrüger geht leer aus 22.3.21

Sulz am Neckar (ots)

Ein vermeintlicher Telefonbetrüger, der sich bei einer 53-jährigen Frau am Montagmorgen meldete, ging leer aus. Sie hatte den Hörer aufgelegt und den Vorfall der Polizei gemeldet. Als angeblicher Kripo-Beamter aus der Pfalz gab sich der Unbekannte aus, der allerdings mit einer Nummer aus dem Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen anrief. Er gab vor, die Ermittler seien Betrügern auf die Schliche gekommen, weswegen er sich nach ihrem Vermögen erkundigen müsse. Damit war klar, dass es sich um einen falschen Polizeibeamten handelt, denn die richtige Polizei fragt am Telefon nicht nach Vermögenswerten. Wer hinter dem Anruf steckt, ist noch unklar. Die Polizei Sulz hat die Ermittlungen übernommen. Sie geht davon aus, dass es in nächster Zeit wieder vermehrt zu solchen Anrufen kommt und warnt davor, persönliche Daten unbekannten Dritten preiszugeben.

