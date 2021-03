Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Landkreis Konstanz) Auspuff-Katalysator an einem geparkten Auto abmontiert und gestohlen - Polizei bittet um Hinweise und sucht weitere eventuell Geschädigte

Engen, Landkreis Konstanz (ots)

Bereits vor etwa ein bis zwei Wochen, im Zeitraum von Montag, 08.03., bis Sonntag, 14.03, haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Löns-Straße nahe der Einmündung zur Theodor-Storm-Straße an einem dort abgestellten VW Polo den Auspuff-Katalysatoren ausgebaut und diesen anschließend entwendet. Der Diebstahl wurde dann erst später bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Nun sucht die Polizei Engen Zeugen des Diebstahls und weitere, eventuell geschädigte Autobesitzer, welchen ebenfalls der Katalysator gestohlen wurde. Zeugen und eventuelle Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Engen (07733 9409-0) in Verbindung zu setzen.

