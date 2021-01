Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280121-0063: Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Gummersbach (ots)

Nur für wenige Stunden hatte ein Ehepaar am Mittwoch (27. Januar) sein Einfamilienhaus in Gummersbach-Strombach verlassen. Als sie am frühen Abend zurückkamen, waren Kriminelle in das Haus an der Lobscheider Straße eingebrochen. Die Unbekannten hatten sich zwischen 15.30 und 18.10 Uhr Zugang zu dem Haus verschafft, indem Sie die Scheibe der Terrassentür einschlugen und dann die Tür öffneten. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter diversen Schmuck, Bargeld und eine Apple Watch 2. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell