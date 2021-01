Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270121-0061: Grauer Mercedes Vito von Parkplatz geklaut

Radevormwald (ots)

Einen grauen Mercedes Vito haben Unbekannte am Mittwoch (27. Januar) gegen 0.10 Uhr von einem Parkplatz in Radevormwald gestohlen. Das unverschlossene Fahrzeug mit dem Versicherungskennzeichen GM-VO100 und steckendem Zündschlüssel war auf einem Parkplatz an der Straße "Berg" abgestellt. Die Zulassungsbescheinigung befand sich ebenfalls im Wagen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

