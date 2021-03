Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Dieb stiehlt Router aus Sportheim

Sulz-Holzhausen (ots)

Bei einem Einbruch in das Sportheim am vergangenen Wochenende hat ein Dieb einen WLAN-Router gestohlen. Der Schaden am Gebäude dürfte indes weit höher als der Wert des Internet-Geräts sein. Wie die Polizei am Sonntagabend feststellte, hat der bislang Unbekannte die hintere Glastüre sowie eine Fensterscheibe des Sportheims eingeschlagen. Zudem wurde im oberen Stockwerk mit Pflastersteinen ein Rolladen beschädigt und ein Fenster eingetreten. Außer dem Router fehlt nach bisherigem Ermittlungsstand offenbar nichts. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Sulz unter Telefon 07454 92746 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell