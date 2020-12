Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt mutmaßliche Graffitisprayer mit kreativitätsfördernden Substanzen

Dortmund - Castrop-RauxelDortmund - Castrop-Rauxel (ots)

Heute Nacht (29 Dezember) konnte eine Streife der Polizei Dortmund zusammen mit Einsatzkräften der Bundespolizei einen mutmaßlichen Graffitisprayer am Haltepunkt Dortmund-Mengede stellen. Bei diesem fanden sie zudem noch Drogen auf.

Am heutigen Dienstag, gegen 02.00 Uhr bemerkten Bahnmitarbeiter per Videoüberwachung am Haltepunkt Dortmund-Mengede zwei Personen, welche offensichtlich die Wand eines Treppenaufganges zu einem Bahnsteig besprühten.

Einsatzkräfte der Polizei Dortmund konnten zusammen mit Bundespolizisten einen der Tatverdächtigen stellen. Bei diesem fanden sie zusammen mit mehreren Sprühdosen auch Betäubungsmittel auf.

Der 19-jährige Mann aus Castrop-Rauxel wurde vorläufig festgenommen und zur Wache am Hauptbahnhof in Dortmund verbracht. Die Sprühdosen und die Drogen wurden sichergestellt.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Die Bundespolizei bittet Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zu einem zweiten Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen. *BA

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Pressestelle



Telefon: +49 (0) 231 56 22 47 - 131

Mobil: +49 (0) 173 71 50 710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell