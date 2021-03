Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Deutlich zu tief ins Glas geschaut 21.3.21

Rottweil (ots)

Ein BMW-Fahrer ist am Sonntagabend mit seiner Fahrweise im Stadtgebiet aufgefallen. Ein durchgeführter Alkoholtest des sichtlich alkoholisierten Mannes ergab einen Wert von fast drei Promille. Der 35 Jahre alte BMW-Fahrer fiel gegen 22 Uhr einer Polizeistreife zunächst im Bereich Kriegsdamm auf, weil er mehrmals in der Straßenmitte fuhr. An der Einmündung der Nägelesgrabenstraße in die Oberndorfer Straße holte der Fahrer beim Abbiegen sehr weit aus und bog in einem großen Bogen ab. Mit auffallend geringer Geschwindigkeit fuhr er dann weiter. Im Bereich der "Nordgarage" beschleunigte der 35-Jährige dann plötzlich sein Fahrzeug auf über 90 Stundenkilometer und bremste erst wieder im Bereich der Baustelle am Hegneberg ab. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholeinfluss, weshalb der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein. Der 35-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer rechnen.

