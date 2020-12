Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Schmuck aus Wohnhaus gestohlen

VelenVelen (ots)

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind Unbekannte am Freitag in Velen. Zugang in das Haus verschafften sich die Täter durch das Einschlagen einer Terrassentür. Aus dem Haus entwendeten sie Schmuck. Die Tat ereignete sich zwischen 14.20 und 19.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo Borken unter Tel. (02861) 9000.

