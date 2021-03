Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Mercedes hat Vorfahrt 21.3.21

Rottweil (ots)

Bei einem Unfall in der Tannstraße ist am Sonntagnachmittag ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Die 74-jährige Frau kam mit ihrem Ford aus der Kastanienstraße und wollte an der Einmündung in die Tannstraße abbiegen. Dort hatte jedoch ein 33-Jähriger Mercedes-Fahrer Vorfahrt. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer und seine vier im Auto mitfahrenden Kinder blieben unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

