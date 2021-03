Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böttingen) Beim Abbiegen mit anderem Auto zusammengestoßen

Böttingen (ots)

An der Einmündung von der Färberstraße zur Hohnerstraße ist es am vergangenen Samstag, 20. März, zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Ein 27-Jähriger war mit seinem Opel gegen 17.15 Uhr auf der Färberstraße unterwegs und wollte von dort nach links in die Hohnerstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 44-jährigen VW-Fahrer, der auf der Hohnerstraße in Richtung Bubsheim fuhr und stieß mit ihm zusammen. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, an dem VW in Höhe von circa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

