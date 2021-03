Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Neubau eines Mehrfamilienhauses - Täter entwenden mehrere Heizköper und Spülkästen im Wert von rund 3000 Euro (19. - 20.03.2021)

VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter über eine Tiefgarage gewaltsam in den Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Savonastraße eingedrungen und haben aus einem Lagerraum im Erdgeschoss mehrere Heizkörper, WC-Spülkästen sowie Installationsmaterial im Gesamtwert von rund 3000 Euro entwendet. Für den Abtransport des Diebesgutes müssen die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug oder einen Anhänger verwendet haben. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

