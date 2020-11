Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Aufbrecher in Verl - Polizei sucht Zeugen

GüterslohGütersloh (ots)

Verl (MK) - Unbekannte Täter haben in der vergangenen Montagnacht (01.11., 22.00 Uhr - 02.11.,07.05 Uhr) in Verl sechs Pkw aufgebrochen und dort Fahrzeugteile demontiert und gestohlen. Bei einem Tatort blieb es beim Versuch.

Die Tatorte lagen an den Straßen Hermannsweg, Lehrenkamp, Eichendorffstraße, Schwalbenweg sowie Roggenkamp. Die Unbekannten hatten sich ausschließlich auf BMW-Fahrzeuge fokussiert, die jeweils an den Wohnanschriften geparkt waren. Hier schlugen die Täter die Seitenscheiben ein und bauten Multifunktionslenkräder sowie komplette Navigationseinheiten aus den Fahrzeugen aus. Am Roggenkamp blieb die Tat im Versuch stecken, da die Täter den Ermittlungen nach nicht in das Fahrzeug gelangten.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell