Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Nendingen) Anderes Auto übersehen - 12.000 Euro Schaden (22.03.2021)

Tuttlingen-Nendingen (ots)

Rund 12.000 Euro Sachschaden an einem Mercedes AMG und an einem VW Golf sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagmorgen vor einer Bäckerei in der Mühlheimer Straße passiert ist. Ein 51-jähriger Mann wollte gegen 07.20 Uhr mit dem Mercedes im Bereich der Bäckerei rückwärts von einem Parkplatz auf die Mühlheimer Straße fahren. Hierbei übersah der Mann einen nahenden VW Golf, dessen 59-jähriger Fahrer gerade von der Mühlheimer Straße auf den Parkplatz fahren wollte. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Autos. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell