Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Pkw in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen in der Müllerstraße in Nordenham geparkten Pkw-VW eines 20-jährigen Nordenhamers, in der Nacht von Montag, 21. September 2020, auf Dienstag, 22. September 2020.

Der Täter schlug den Seitenspiegel der Beifahrerseite ab, riss einen Türgriff heraus und trat eine Nebelschlussleuchte ein. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/ 99 81-0, in Verbindung zu setzen.

