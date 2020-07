Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Feuerwehr löschte Stoppelacker

Marnitz (ots)

In Marnitz haben mehrere Freiwillige Feuerwehren am späten Dienstagnachmittag einen brennenden Stoppelacker löschen müssen. Offenbar war der abgeerntete Teil eines Getreidefeldes beim Dreschen in Brand geraten. Bis zu zwei Hektar Fläche waren ersten Schätzungen zufolge von dem Feuer betroffen, das vermutlich durch Funkenflug an einem Mähdrescher verursacht wurde.

