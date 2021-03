Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Kellerfenster an Schule aufgehebelt

Schwenningen (ots)

Mit einem Hebelwerkzeug hat ein Einbrecher am letzten Wochenende ein Kellerfenster der Friedensschule in der Mozartstraße aufgebrochen. In das Gebäude eingestiegen ist der Täter jedoch nicht. Vermutlich auch deswegen nicht, weil die Kellerräume derzeit im Rohbau sind und vor der Fensterfront im Innenbereich der Boden rund zwei Meter tief abgegraben ist. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Vom Täter fehlt jede Spur.

