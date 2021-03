Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel

Lkr. Konstanz) Brand in der Hohentwiel-Gewerbeschule (22.03.2021)

Singen am Hohentwiel (ots)

Am Montagabend kam es kurz nach 22 Uhr zu einem Brandausbruch im Dachbereich der Hohentwiel-Gewerbeschule. Die Brandmeldeanlage hatte hierzu ausgelöst, beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei an der Schule konnte eine starke Rauchentwicklung im Dachbereich festgestellt werden, kurze Zeit später waren offene Flammen sichtbar. Der Feuerwehr Singen gelang es, den Brand in einem Technikbetriebsraum unter Kontrolle zu bringen, hierzu mussten Teile des Daches geöffnet werden, um letzte Glutnester ablöschen zu können. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell an, dürften aber ersten Erkenntnissen zufolge im technischen Bereich liegen. Der geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 750 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell