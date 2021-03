Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81 Stuttgart-Singen

Eutingen im Gäu - Landkreis Freudenstadt) Pkw gerät unter Lkw-Auflieger - beide Fahrzeuge gehen in Flammen auf (22.03.2021)

Eutingen im Gäu (ots)

Am Montagabend kam es auf der Autobahn A 81 in Fahrtrichtung Singen zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei welchem 4 Pkw-Insassen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein Sattel-Kfz auf der linken Spur, um andere Lkw´s zu überholen. Ein Pkw mit insgesamt 4 Insassen befuhr ebenfalls die linke Spur und fuhr vermutlich infolge hoher Geschwindigkeit in das Heck des Aufliegers auf. Der Pkw verkeilte sich hierbei unter dem Auflieger und wurde von diesem mitgeschleift. Durch auslaufende Betriebsstoffe und Funkenflug kam es zu einem Feuer. Der Lkw-Fahrer mitsamt eingeklemmten Pkw fuhr daraufhin auf die Standspur und schaffte es noch, seine Zugmaschine vom brennenden Auflieger zu trennen. Der mit großen Papierrollen beladen Auflieger sowie der eingeklemmte Pkw wurde ein Raub der Flammen. Die vier Insassen im Pkw konnten sich mit leichten Verletzungen aus dem brennenden Pkw retten. Durch den Rettungsdienst wurden diese in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nachdem das Feuer gelöscht werden konnte, mussten die großen Papierrollen mit einem Bagger vom Auflieger zum endgültigen Ablöschen abgeladen werden. Durch den Einsatz des THW mit schwerem Gerät konnten die Papierrollen abtransportiert werden. Durch die Löscharbeiten und dem Einsatz der Rettungskräfte wurde eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn nach Singen notwendig. Der Verkehr wurde durch den Einsatz der Autobahnmeisterei an der Anschlussstelle Rottenburg abgeleitet, die im Stau stehenden Verkehrsteilnehmer konnte im Verlauf des Abends ebenfalls abgeleitet werden. Die Bergungs- und Aufräumungsarbeiten dauern bis in die Morgenstunden des 23.03.21 an. Die Polizei geht aktuell von einem geschätzten Gesamtschaden von ca. 150 bis 200 000 Euro aus.

