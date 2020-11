Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radfahrerin leicht verletzt

RhedeRhede (ots)

Beim Abbiegen zusammengestoßen ist eine Radfahrerin am Dienstag in Rhede mit einem Auto. Die 70-Jährige war gegen 15.15 Uhr auf der Wolbrinkstraße unterwegs. Als sie ihre Fahrt nach rechts in Richtung Industriestraße fortsetzte, übersah sie das bevorrechtigte Fahrzeug eines 69-jährigen Rheders, der nach links in die Wolbrinkstraße abbiegen wollte. Der Wagen streifte das Fahrrad, wodurch die Radfahrerin stürzte. Die Rhederin wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro.

