Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin kollidiert mit Pkw

BocholtBocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Dienstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Dazu war es gegen 11.50 Uhr auf der Ebertstraße gekommen: Die 78-Jährige hatte mit ihrem Rad die Straße an einer Ampel in Richtung Neutor überqueren wollen. Dabei erfasste sie der Wagen einer 56-jährigen Bocholterin, die auf der Ebertstraße in Richtung Willy-Brandt-Straße unterwegs war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Ampel zu diesem Zeitpunkt für die Radfahrerin Rotlicht zeigte. Die Weselerin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt circa bei 750 Euro.

