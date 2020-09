Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Container und PKW aufgebrochen

Autofahrer mit Blaulicht unterwegs

Hemer (ots)

In dem Tatzeitraum vom 10.09.2020, 18:00 Uhr, bis zum 13.09.2020, 18:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Überseecontainer, welcher zur Lagerung von Gartenutensilien genutzt wird und auf dem Gelände des BSV Deilinghofen am Balver Weg steht, auf. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

In der Nacht von Donnerstag zum Freitag brachen unbekannte Auto Aufbrecher den schwarzen Alfa Romeo am Hademareplatz auf und stahlen das Autoradio, ein Luis Vuitton Tasche und eine Dior Sonnenbrille.

Freitagabend meldeten Zeugen einen Ford Focus auf der A46. Das Auto solle mit eingeschalteten blau/roten Blitzlichtern, ähnlich eines Blaulichtes, in Richtung Bilveringsen fahren. Autofahrer hatten in der Annahme, dass es sich um Einsatzkräfte handelt, Platz gemacht und den Fahrstreifen gewechselt. Da einem Zeugen das Auto suspekt vorkam, rief er die "echte Polizei". Die Polizisten fanden das Fahrzeug und seinen Fahrer an der Wohnanschrift in Hemer. Sie beschlagnahmten das Blaulicht und leiteten ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Amtsanmaßung gegen den 19-Jährigen ein.

