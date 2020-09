Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendlicher setzt Stuhl in Brand

Diebes-Duo flüchtet vor der Polizei

Taschendiebin im Supermarkt

Meinerzhagen (ots)

Ein Jugendlicher setzte Sonntagabend einen Kunststoffstuhl in Brand. Gegen 21.10 Uhr zündelte er in einer Parkanlage am Löher Weg. Zeugen bemerkten den Qualm und sahen den jungen Täter wegrennen. Sie konnten ihn jedoch nicht näher beschreiben. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Ein junges Mädchen mit ausländischem Akzent rempelte Samstagmittag eine Frau im Supermarkt an. Sie entschuldigte sich und verschwand. Die kurze Ablenkung nutzte die Täterin, um der Seniorin (81) die Börse aus der Tasche zu klauen, die an ihrem Rollator hing. Dies fiel der Dame erst an der Kasse auf. Die Tat ereignete sich gegen 12 Uhr am Bücking.

Diebe klauten am frühen Samstagmorgen einen Roller an der Breslauer Straße. Um 4.29 Uhr meldete ein Zeuge zwei Verdächtige. Sie probierten die Türgriffe der geparkten Autos aus. Sie schnappten sich schließlich einen Roller und schoben ihn davon. Der Zeuge rief die Polizei. Bei der Fahndung entdeckten Polizisten in der Nähe zwei dunkel gekleidete Männer. Als sie die Streife bemerkten, rannten sie davon. Ihnen gelang die Flucht. Dabei verloren sie Teile der Beute, die sie offenbar zuvor gemacht hatten. Darunter ein Navi, Dokumente sowie eine Sonnenbrille. Der Roller blieb verschwunden.

Beschreibung: Männlich, circa 16-20 Jahre, etwa 180 cm groß, dunkle Hosen, schwarze Kapuzenpullover. Ein Pullover hatte weiße Striche (vermutlich Adidas) aufgedruckt. Der andere Pullover weiße Schrift auf der Brust.

Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

