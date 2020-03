Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl am Geldautomaten

Mainz-Gonsenheim (ots)

Samstag, 08.03.2020, 14:30 Uhr bis 14:36 Uhr

Ein 91-Jähriger hebt am Samstagnachmittag an einem Geldautomaten einer Bank in Mainz-Gonsenheim Bargeld ab. Dabei wird er von einem hinter ihm stehenden Mann bedrängt. Als seine Bank-Karte nicht wieder aus dem Automaten heraus kommt, vermutet der 91-Jährige, dass die Karte abgelaufen und daher vom Bankautomaten eingezogen wurde. Durch den Sohn des 91-Jährigen wird die Karte eine halbe Stunde später gesperrt. Doch zwischenzeitlich wurde bereits ein Geldbetrag im vierstelligen Bereich von unbekannten Tätern abgehoben.

Personenbeschreibung:

- männlich - 40 - 50 Jahre - circa 180 cm - schwarzer Mantel - schwarzer Hut

Wenn Sie an einem Bankautomaten bedrängt werden, machen Sie sich laut bemerkbar und rufen wenn möglich nach einem Bankmitarbeiter; im Bedarfsfall verständigen Sie die Polizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

