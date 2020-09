Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach acht Mülleimer-Bränden

Schläge auf dem Schulhof

Lüdenscheid (ots)

An sieben Stellen brannten Sonntagmorgen, zwischen 5.50 und 6.10 Uhr, in der Innenstadt Plastikmülleimer. Die Tatorte befanden sich auf der "Knapper Straße" zwischen den Hausnummern 52 und 59 (3x), an der Ecke Herderstraße, Ecke Kindergäßchen, im Wendehammer der Karlstraße sowie an der Friedrichstraße. Die Plastikeimer schmolzen durch die Hitzeentwicklung. Tatverdächtige konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Bereits Freitagabend, 19.55 Uhr, hatte eine Müllcontainer an der Freiherr-vom-Stein-Straße, Ecke Sauerfelder Straße gebrannt. Auch hier kann eine Sachbeschädigung als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt waren mehrere hundert Euro Sachschaden zu verzeichnen.

An der Fuelbecker Straße brannte Samstagnachmittag, 16.15 Uhr, eine Hütte im Wald. Hierdurch fingen auch mehrere Bäume sowie das Unterholz Feuer. Der Brandort befand sich in der Nähe der Ortschaft Niederhunscheid. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen.

Auf dem Schulhof der Knapper Schule gerieten Freitagabend mehrere Jugendliche aneinander. Die unbekannten Begleiter eines 14-jährigen Lüdenscheiders sollen auf den 15-jährigen Kontrahenten aus Lüdenscheid eingeschlagen und ihn getreten haben. Hintergrund seien zurückliegende Beleidigungen gewesen, zu deren Klärung man sich dort gegen 17.45 Uhr verabredet hatte. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein 21-jähriger Lüdenscheider begegnete Samstag, 2.30 Uhr, einem unbekannten Mann "Am Heicken". Dieser habe ihm vermeintlich grundlos einen Kopfstoß verpasst und ihn hierdurch leicht verletzt. Der Täter flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Beschreibung: männlich, ca. 25 Jahre, etwa 170-175 cm groß, stämmig, kurz rasierte Haare, Deutsch mit russischem Akzent.

Ein Lüdenscheider band Samstagabend sein Fahrrad an der Viktoriastraße mit Kabelbindern an einem Geländer fest. Zeugen bemerkten gegen 18.10 Uhr, wie sich drei Jugendliche daran zu schaffen machten und kurz drauf das Rad Richtung Liebigstraße schoben. Sie ließen aus unbekannten Gründen von der Tat ab und gingen davon. Beschreibung des Zeugen: männliche Jugendliche im Alter von 14-16 Jahren, zwei mit dunkler, einer mit heller Kleidung, alle drei mit schwarzen Haaren.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

