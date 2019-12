Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Versuchter Kupferdiebstahl

Kleve-Reichswalde (ots)

Am Samstag, 21.12.2019, 01:50 Uhr, versuchte eine unbekannte männliche Person, die Kupferfallrohre des Pfarrhauses auf dem Pastoratsweg zu entwenden. Durch Passanten gestört, entkam er ohne die Rohre, welche er bereits in einem Gebüsch abgelegt hatte. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040, zu wenden.

