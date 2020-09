Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Garage aufgebrochen

Halver (ots)

In der Nacht vom 12.09.zum 13.09. brechen unbekannte Täter eine Garagentür in der Falkenstraße auf und entwenden persönliche Gegenstände aus dem in der Garage abgeparkten Pkw. Es entstand Sachschaden.

In der gleichen Nacht brechen Unbekannte im Bereich Haus Heide in einem unter einem Carport stehenden Schuppen ein und stehlen ein blau/weiß/schwarzes Viktoria Trekkingrad, einen passenden Helm und eine Axt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Halver entgegen.

