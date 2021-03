Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarette im Gesicht ausgedrückt

Werdohl (ots)

Eine Polizeistreife fuhr gestern Vormittag über den Fritz-Thomee-Platz. Dort kam ein 33-jähriger Werdohler auf den Streifenwagen zugelaufen. Ein 56-jähriger Werdohler verfolgte ihn. Vor den Augen der Polizisten brachte der Verfolger den 33-Jährigen zu Boden und drückte eine Zigarette in seinem Gesicht aus. Das Opfer erlitt Verbrennungen im Gesicht. Die Polizisten trennten die Kontrahenten. Hintergrund sollen Streitigkeiten um ein Handy sein. Zeugen machten sich bemerkbar und gaben an, dass das Opfer kurz zuvor bereits mit heißem Kaffee überschüttet worden sein soll. Der Tatverdächtige erhielt einen Platzverweis. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Das Opfer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

