Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 8

A 81 Leonberg: Mehrere Unfälle auf glatter Fahrbahn

Leonberg (ots)

Um 06:20 Uhr war ein 34-Jähriger mit seinem Chevrolet auf dem mittleren Fahrstreifen der A8 zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Anschlussstelle Leonberg-West unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und stieß mit dem nachfolgenden BMW eines 32-Jährigen zusammen. Es entstand rund 30.000 Euro Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten zwei der drei Fahrspuren gesperrt werden.

Gegen 07:30 Uhr befuhr der 55-jährige Fahrer eines Ford die Überleitung von der A 8 aus Karlsruhe auf die A 81 Richtung Heilbronn. Auf glatter Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, geriet ins Schleudern und prallte gegen die rechten Schutzplanken. Der 55-Jährige blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden.

Gegen 08:30 Uhr kam es im Rückstau des Unfalls um 06:30 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf Höhe Leonberg-West, zu einem Auffahrunfall. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Opel den mittleren Fahrstreifen und musste verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 43-jährige konnte mit seinem BMW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in der Folge auf den Opel auf. Durch die Kollision geriet der BMW ins Schleudern und streifte dabei einen Sattelzug. Am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der BMW und der Opel mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro.

Um 09:50 Uhr mussten der 45-jährige Fahrer eines Sattelzuges und der 39-jährige Fahrer eines Renault-Transporters auf der A 81 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg an einem Stauende auf dem rechten Fahrstreifen anhalten. Ein nachfolgender 39-Jähriger fuhr mit seinem Sattelzug auf und schon die beiden vor ihm Stehenden aufeinander. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Um 10:25 wollte eine 28-jährige Autofahrerin mit ihrem Hyundai von der A 8 Richtung München an der Anschlussstelle Leonberg-Ost abfahren. Auf der glatten Fahrbahn war sie zu schnell unterwegs, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanken. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell