Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Gefährliche Körperverletzung nach Streitigkeiten im Straßenverkehr auf der BAB 81

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es zwischen zwei Verkehrsteilnehmern auf der BAB 81, zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Böblingen-Sindelfingen, zunächst bezüglich des Einfädelns im stockenden Verkehr zu Unstimmigkeiten kam, gerieten die beiden Fahrer anschließend gegen 17:30 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in Sindelfingen in Streit. Dabei sprühte der 26 Jahre alte Fahrer eines BMW seinem 50-jährigen Kontrahenten, der zu diesem Zeitpunkt noch in seinem Audi saß, mit Pfefferspray ins Gesicht. Nach diesem Vorfall fuhr der Audi-Fahrer beim Anfahren schließlich auf den BMW auf, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Der 50-Jährige wurde durch den Einsatz des Pfeffersprays leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall in der Rudolf-Diesel-Straße oder der Situation auf der Autobahn machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter der Rufnummer 07031 697-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell