Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund von Alkoholeinwirkung ist ein 41-jähriger Autofahrer am Freitagmorgen gegen 6:40 Uhr auf der Kreisstraße 1075 von Deckenpfronn in Richtung Gärtringen mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort streifte er die Leitplanke, wurde wieder nach links abgewiesen und stieß schließlich mit dem entgegenkommenden Ford Transit eines 33-Jährigen zusammen. Dabei zog sich der 41-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Da Polizeibeamte bei dem 41-Jährigen Anzeichen von Alkoholeinwirkung feststellten, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

