Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Personen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund andauernder Konflikte sind am Donnerstag gegen 19:50 Uhr in der Klaffensteinstraße in Böblingen drei Männer im Alter von 19, 25 und 44 Jahren aneinandergeraten. Im Bereich eines Schotterparkplatzes trafen der 19- und 44-Jährige auf den 25-Jährigen. Dort kam es zunächst zu einem Wortgefecht und in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 25-Jährige sowie der 19-Jährige mutmaßlich mit Fäusten um sich schlugen. Darüber hinaus soll der 44-Jährige mit einem Messer auf den 25-Jährigen eingestochen haben. Durch das Geschehen wurden alle drei Männer verletzt. Während sich der Rettungsdienst vor Ort um den 19- und 44-Jährigen kümmerte, musste der 25-Jährige aufgrund einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er ebenfalls medizinisch versorgt und blieb vorsorglich über Nacht im Krankenhaus. Im Nachgang sammelten sich Familienangehörige der Kontrahenten vor Ort und gerieten ebenfalls in verbale Streitigkeiten. Starke Polizeikräfte, die hinzugezogen wurden, trennten die Parteien schließlich und ermahnten zur Ruhe. Unterdessen wurde das mutmaßliche Tatmesser sichergestellt und der 19- und 44-Jährige zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Aufgrund der Auseinandersetzung müssen die drei Beteiligten jeweils mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell