Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: BMW-Lenker entzieht sich Polizeikontrolle und verursacht Unfall

Ludwigsburg (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg gegen einen noch unbekannten Fahrer eines BMW, der sich am Donnerstag gegen 23.40 Uhr in Ditzingen einer Polizeikontrolle entzog. Der schwarze 5-er BMW mit Stuttgarter-Kennzeichen und die Insassen sollten von Beamten des Polizeireviers Ditzingen kontrolliert werden. Auf die Aufforderung "STOPP Polizei", die dem Fahrer per Leuchtschrift signalisiert wurde, gab dieser jedoch Gas. Mit etwa 100 km/h flüchtete er durch das Stadtgebiet Ditzingen in Richtung Leonberg. In der Siemensstraße verlor der BMW-Lenker, kurz nachdem er die Dornierstraße passiert hatte, die Kontrolle über den PKW. Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit einer auf der rechten Straßenseite verlaufenden Sichtschutzwand und schleuderte anschließend nach links gegen einen Jägerzaun. Der BMW blieb dort dann stehen, während sich die drei Fahrzeuginsassen zu Fuß in Richtung des benachbarten Industriegebiets davonmachten. Zuletzt konnten sie im Bereich eines Baumarkts gesehen werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde noch in der Nacht eine Wohnung durchsucht. Es konnte dort jedoch kein Verdächtiger festgestellt werden. Der beschädigte BMW, für den eine Betriebsuntersagung vorliegt, wurde sichergestellt und abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen, die weitere Hinweise zu den Geflüchteten geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell