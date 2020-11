Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrecher scheitern in Bad Nauheim ++ Mit Gulli-Deckel Scheibe eingeworfen in Gedern ++ u.a.

FriedbergFriedberg (ots)

Pressemeldungen vom 09.11.2020

In der PM von 21.41 Uhr hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Die Postfiliale in Gedern (s. Meldung "Mit Gulli-Deckel Scheibe eingeworfen") befindet sich nicht in der Gederner Straße. Sie ist vielmehr in der Lauterbacher Straße. Die korrigierte Fassung wird daher nochmals veröffentlicht.

Einbrecher scheitern

Bad Nauheim: Hebelspuren an der Haustür eines Hinterhauses in der Forsthausstraße hinterließ ein Einbrecher am Donnerstag (5.11.). Zwischen 13 Uhr und 21 Uhr scheiterte der Langfinger beim Versuch die Tür aufzuhebeln. Er gelangte nicht ins Haus und hinterließ einen Schaden von ca. 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Nach Zusammenstoß mit Radlerin geflüchtet

Bad Nauheim: Eine leichtverletzte Radlerin und ein beschädigtes Fahrrad ist die Bilanz eines Unfalls von Sonntag (08.11.) in der Karlstraße. Ein Autofahrer übersah gegen 22 Uhr offenbar die 28-jährige Radlerin, die die Karlstraße entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Rad. Dabei verletzte sich die Frau leicht. An Pedale und Fahrradkette entstanden Beschädigungen von ca. 300 Euro. Dennoch setzte der bislang unbekannte Fahrer des PKW seine Fahrt fort und flüchtete. Am Unfallort hinterließ er vermutlich unbeabsichtigt sein Nummernschild, dass beim Zusammenstoß zu Boden fiel und nun weitere Ermittlungen ermöglicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Gartenhütten aufgebrochen

Karben: Einbrecher suchten in der Nacht von Samstag (7.11.) auf Sonntag (8.11.) Gartengrundstücke in Rendel auf. Sie brachen vier Holztüren einer Hütte auf und gelangten so hinein. Einen Generator im Wert von ca. 250 Euro nahmen sie mit. Auf dem Nachbargrundstück schauten sich die Ganoven offenbar um, brachen die Hütte ebenfalls auf, entwendeten jedoch nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Mit Gulli-Deckel Scheibe eingeworfen

Gedern: Mit brachialer Gewalt verschafften sich Einbrecher am Sonntag (08.11.) Zutritt zum Verkaufsraum der Postfiliale in der Lauterbacher Straße. Sie warfen gegen 05.20 Uhr einen gusseisernen Kanal-Deckel in die Scheibe der Eingangstür und weckten mit dem Lärm die Betreiberin der Filiale. Als sie dem Ursprung des Krachs nachging, traf sie zwei Männer auf frischer Tat an. Die beiden entwendeten eine geringe Menge Bargeld und flüchteten, als sie ihre Entdeckung bemerkten. Es handelt sich um zwei Männer um die 20 Jahre alt und zwischen 165 cm und 170 cm groß. Der an der Tür entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Scheiben eingeschlagen

Büdingen: Scheiben mehrerer Autos gingen Samstag gegen 21.30 Uhr in der Straße "Am Hain" zu Bruch. Offenbar schlug ein Täter bei drei BMW und einem VW Golf die Fahrerscheibe mutwillig ein. Was ihn zu dieser Tat trieb ist bislang nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von insgesamt 800.-Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell