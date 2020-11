Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Maskenverweigerin ruft Polizei auf den Plan ++ Ford Focus aufgebrochen ++ Trekkingrad gestohlen ++ Reifen von Radlader abmontiert und gestohlen ++ Dreister Dieb schlägt zu

FriedbergFriedberg (ots)

Büdingen-Düdelsheim: Maskenverweigerin ruft Polizei auf den Plan

Am Mittwoch (28.10.2020), um 14:20 Uhr wurden Büdinger Polizisten auf den Plan gerufen. Eine 54-Jährige weigerte sich, in einem Geschäft in der Hauptstraße die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Nachdem bereits das Ordnungsamt vor Ort war, weigerte sich die aus Büdingen stammende Frau, ihre Personalien anzugeben. Erst als die Polizei herbeieilte, händigte die Frau ihren Ausweis aus. Eine Erklärung, warum sie keine Maske trägt, hatte die 54-Jährige parat: Sie zeigte den Ordnungshütern ein Attest, dass sie, aus medizinischen Gründen, vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit ist. Eine genaue Betrachtung des Attests ließ die Beamten an der Echtheit zweifeln. Offenbar hat die 54-Jährige eine Vorlage aus dem Internet ausgedruckt und diese den Polizisten vorgelegt. Auf die Dame kommt nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung zu.

Wöllstadt-Oberwöllstadt: Ford Focus aufgebrochen

Dreiste Diebe machten sich zwischen Dienstag (03.11.2020), 22:30 Uhr und Mittwoch (04.11.2020), 10:20 Uhr an einem roten Ford Focus zu schaffen. Das Auto parkte in diesem Zeitraum vor einem Mehrfamilienhaus im Riedholweg. Die Unbekannten brachen den Rahmen der Fahrertür auf und zerstörten die Seitenscheibe. Offenbar stahlen sie nichts auf dem Auto. Der Schaden beläuft sich auf 600 Euro. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Karben-Großkarben: Trekkingrad gestohlen

Unbekannte verschafften sich Zugang zu einer Garage in der Straße Hessenring. Zwischen Dienstag (03.11.2020), 18:00 Uhr und Mittwoch (04.11.2020), 11:00 Uhr stahlen die dreisten Diebe das 1.800 Euro teure Cyclo Cross Fahrrad. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

Bad Vilbel: Reifen von Radlader abmontiert und gestohlen

Den vorderen rechten Reifen eines Radladers stahlen dreiste Diebe zwischen Dienstag (03.11.2020) und Mittwoch (04.11.2020). Der grüne Volvo vom Typ L30B Pro stand auf der Baustelle in der Paul-Ehrlich-Straße. Der Schaden wird mit 800 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

Friedberg - Dreister Dieb schlägt zu

Ein 32-jähriger Dieb betrat am Mittwoch (04.11.2020), um 13:46 Uhr, den Einkaufsmarkt in der Ludwigstraße. Er griff sich mehrere Softdrinks, sowie Tabakware und steckte die Waren in seinen Rucksack. Als er den Laden, ohne zu bezahlen, verlassen wollte, sprachen zwei Markt-Mitarbeiterinnen den dreisten Dieb an und versuchten den Unbekannten aufzuhalten. Der 32-Jährige schlug nach beiden Frauen und versuchte zu flüchten. Ein aufmerksamer Kunde kam den Mitarbeiterinnen zur Hilfe. Gemeinsam hielten sie den Mann bis zum Eintreffen, der zwischenzeitlich alarmierten, Polizisten fest. Auf den dreisten Dieb kommt nun eine Anzeige wegen Räuberischen Diebstahls zu.

