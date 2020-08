Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Reihenhaus

Celle / OT Vorwerk (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Reihenhaus im OT Vorwerk -Himmelsberg- eingedrungen und hatten dort das gesamte Haus nach Wertsachen durchsucht. Mit einer Gesamtbeute im Wert von ca. 1000 Euro ist das Haus dann verlassen worden. Personen, die am Samstag zwischen 03:00 Uhr und 09:30 Uhr verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Tel. 277324.

