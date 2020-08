Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Wohnungseinbruchdiebstahl - Flachbildfernseher entwendet

Celle (ots)

Ein Flachbildfernseher im Wert von rund 200 Euro war das Ziel von bislang unbekannten Einbrechern, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Celler Immenweg eingebrochen sind. Die Täter gelangten zunächst auf nicht bekannte Art und Weise zur Nachtzeit in das Mehrfamilienhaus und brachen anschließend mit brachialer Gewalt die Wohnungseingangstür auf. Mit dem Objekt der Begierde verschwanden die Täter dann unerkannt.

