Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Übernachtung in der Gewahrsamszelle

Northeim (ots)

37154 Northeim, Teichstraße 4, 04.07/05.07.2020

Northeim (Gro)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Polizei Northeim zwei Personen in Gewahrsam nehmen.

Ein stark alkoholisierter 37-Jähriger hatte sich nicht an ein ihm erteiltes Hausverbot, ausgesprochen durch die Betreiberin einer Bar "Am Münster", gehalten. Da er sich wiederholt dort aufhielt, wurde ihm durch die Polizei ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er auch nicht nach, sodass er zur Durchsetzung des Platzverweises gegen 03:00 Uhr in Gewahrsam genommen wurde.

Ebenfalls die Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte ein volltrunkener 33-Jähriger, der sich aufgrund der vorhandenen Alkoholisierung nicht mehr sicher alleine im Stadtgebiet fortbewegen konnte. Er musste bereits um 19:20 Uhr in Gewahrsam genommen werden.

Beide Personen müssen mit einer Kostenrechnung für die Übernachtung rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell