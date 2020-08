Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Erneuter Brand bei Offen

Bergen-Offen (ots)

Am Mittwochmittag kam es erneut zu einem Waldbrand bei Offen. Bereits am Dienstag brannte dort eine Waldfläche westlich der Bundesstraße 3. Beide Brandorte liegen nur etwa 300 Meter auseinander. Der neuerliche Brand wurde gegen 12:40 Uhr vom Flugdienst der Feuerwehr entdeckt und weitergemeldet. Im Einsatz waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Offen, Bergen, Sülze und Hassel. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen, da sowohl eine fahrlässige als auch vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden können.

