Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal-Kleinsteinbach - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagabend kam es auf der Landesstraße 563 Höhe Kleinsteinbach zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Die Beteiligten mussten in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden. Gegen 20:43 Uhr fuhr eine 20-jährige Mazedonierin mit ihrem PKW die Landesstraße 563 Höhe Kleinsteinbach, als sie vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In der Folge kam sie von der Fahrbahn ab und nach zirka 20 Metern in der Böschung zum Stillstand. Durch den Unfall wurden sie sowie ihre zwei weiteren Insassen leicht verletzt. Alle drei Personen mussten in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden. Es kam nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

