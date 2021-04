Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB8

Leonberg: Auffahrunfall im stockenden Verkehr

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein geschätzter Gesamtschaden von 12.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 15:10 Uhr im stockenden Verkehr auf der Bundesautobahn 8 (A8) zwischen den Anschlussstellen Leonberg-Ost und Autobahnkreuz Stuttgart in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 57-Jähriger in einem Ford Transit kollidierte bei einem Fahrstreifenwechsel mit dem Ford Kuga eines 54-Jährigen. Beide Fahrzeuge verblieben fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell